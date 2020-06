Governo dos Açores inicia visita às ilhas do Corvo e das Flores na segunda-feira

A visita estatutária, que tinha sido adiada devido à pandemia de covid-19, arranca na segunda-feira, no Corvo, onde o presidente do Governo Regional irá inaugurar um ponto da rede pública de carregamento de veículos elétricos e o reservatório de abastecimento de água na zona de Entre-Cancelas.

Vasco Cordeiro aproveita, também, a passagem pela mais pequena ilha dos Açores para visitar as zonas afetadas pelo furacão Lorenzo, que passou pelo arquipélago em outubro de 2019.

A comitiva governamental parte, na terça-feira, para as Flores, onde o chefe do executivo irá presidir à apresentação de novos investimentos em produção de energia limpa na ilha.

Durante os três dias de visita às duas ilhas do grupo ocidental, os membros do governo irão reunir com diversas forças vivas e recebem, ainda, a população de cada uma das ilhas.

No Corvo, este encontro acontece na segunda-feira, a partir das 17:30, na EBS Mouzinho da Silveira, enquanto os florentinos serão recebidos na terça-feira, na EBS das Flores, em Santa Cruz.

Como dita o estatuto político-administrativo da região, o executivo irá reunir com os dois Conselhos de Ilha.

De acordo com os memorandos a que a Lusa teve acesso, os conselheiros corvinos vão levar para a reunião questões como o acesso a fundos comunitários, o abastecimento de mercadorias à ilha, ou a reparação dos estragos causados por intempéries, nomeadamente, os danos na orla costeira provocados pela tempestade Kyllian, em fevereiro de 2019.

É no dia seguinte, terça-feira, que os florentinos terão oportunidade de expressar as suas questões ao executivo regional, com a saúde, os transportes e as acessibilidades no topo da agenda.

A operação da SATA para a ilha a ser uma preocupação para os conselheiros das Flores que denunciam dificuldades na “mobilidade de residentes, nomeadamente a deslocação de doentes”.

O ponto de situação das obras do porto comercial das Lajes das Flores, que ficou totalmente destruído depois da passagem do furacão Lorenzo pela região, em outubro de 2019, é outra das preocupações da população florentina, que denuncia, também, que a fibra ótica ainda não chegou a todas as freguesias da ilha.