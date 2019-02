Governo dos Açores inicia terça-feira visita à Graciosa

O Governo dos Açores inicia terça-feira a sua visita estatutária à ilha Graciosa, uma das mais pequenas da região, onde irá, ao longo de dois dias, inaugurar investimentos, apresentar projetos e reunir com as forças vivas locais.

O executivo de Vasco Cordeiro pretende inaugurar, durante esta deslocação à Graciosa, o sistema de abastecimento de água da Fonte do Pontal e o Caminho Agrícola do Jorge Nunes, bem como assinar contratos de incentivos à manutenção de paisagens da cultura da vinha, e de pomares de espécies tradicionais, situadas em áreas protegidas.

O presidente do Governo açoriano vai também presidir à cerimónia de autorização de apoios à reabilitação de habitação degradada e à apresentação da Quinta Mágica, um projeto social que será implementado no âmbito do Orçamento Participativo da Região.

Nesta visita à Graciosa, o executivo socialista estará também disponível para receber os habitantes locais, que pretendam colocar as suas questões, diretamente, aos membros do Governo, numa iniciativa que visa reforçar a política de proximidade com os açorianos.

Vasco Cordeiro irá reunir-se também com o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, Manuel Avelar, e mais tarde, vai presidir à reunião entre o Governo Regional e o Conselho de Ilha.

O programa da visita estatutária inclui ainda visitas dos membros do Governo a diversos investimentos em curso, entre os quais, as obras de proteção da zona costeira da Barra, a construção do novo matadouro ou a reabilitação e alargamento da estrada regional, nos Terreiros, além de reuniões com várias entidades locais.