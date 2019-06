Governo dos Açores inicia quarta-feira visita à ilha do Faial

De acordo com nota do executivo, na tarde de quarta-feira, Vasco Cordeiro visita as obras da primeira fase do Edifício Intergeracional da Feteira, deslocando-se depois às instalações da APADIF – Associação de Pais e Amigos do Deficiente da Ilha do Faial, a que se segue uma reunião com o presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva.







Antes da reunião do executivo com o Conselho de Ilha, que encerra o programa deste dia, o presidente do Governo recebe, em audiência, a Câmara de Comércio e Indústria da Horta, a Associação de Turismo Sustentável do Faial, a Associação de Comércio e Indústria do Pico, o Núcleo Empresarial de São Jorge, o Grupo do Aeroporto da Horta e o Grupo do Aeroporto do Pico.







No segundo dia da visita ao Faial, Vasco Cordeiro visita a Lota da Horta e preside à cerimónia de assinatura do contrato da empreitada de construção e beneficiação do caminho agrícola da Fligueira, no Perímetro de Ordenamento Agrário Cedros/Salão, visitando ainda durante a manhã as obras em curso de beneficiação do Hospital da Horta e de construção do edifício da Unidade de Saúde de Ilha, num investimento global de cerca de sete milhões de euros.







Ao princípio da tarde, Vasco Cordeiro preside ao ato de consignação da empreitada de reabilitação do Solar e da Ermida da Quinta de São Lourenço, orçada em cerca de 450 mil euros, que vai permitir recuperar este edificado do século XVIII, terminando este dia com a reunião do Conselho do Governo.







Na sexta-feira, o presidente marca presença na cerimónia de inauguração das obras de ampliação do Jardim Botânico, que inclui o novo Orquidário dos Açores, com cerca de 5.000 exemplares de orquídeas, e o Banco de Sementes, onde já estão conservadas cerca de 12 milhões de sementes, explica a nota.







O programa da visita ao Faial, para além destas iniciativas, prevê ainda que os membros do Governo se reúnam com diversas entidades representativas dos mais variados setores da ilha, visitem empreendimentos em curso e apresentem novos investimentos.







A apresentação do estudo prévio para o reperfilamento do troço do Ramal do Monte da Guia, a assinatura do contrato para a reabilitação e beneficiação do troço da estrada regional entre a Ribeira do Cabo e o Largo Jaime de Melo, bem como a apresentação do projeto de intervenção no Reduto da Patrulha, são algumas das iniciativas previstas.