Governo dos Açores garante que não há falta de alojamento no Corvo

“Garantimos condições dignas de alojamento a todos os professores que chegaram ao Corvo”, assegurou a governante, em declarações aos jornalistas, em reação ao comunicado divulgado pelo PS/Açores, segundo o qual, um professor colocado naquela ilha, terá dormido no pavilhão multiúsos, por “falta de alojamento” no Corvo.

Segundo o secretário coordenador do PS/Corvo, Lubélio Mendonça, um mês após o início das aulas a solução do executivo açoriano foi “a compra" de "uns móveis e alojar os professores nos gabinetes do Pavilhão Multiúsos”.

Confrontada com esta denúncia, Sofia Ribeiro admitiu que o executivo de coligação (PSD/CDS-PP/PPM) preparou o pavilhão multiúsos do Corvo para a necessidade de acolher algum funcionário da administração pública regional que se desloque àquela ilha, mas garantiu que não foi com intenção de acolher nenhum professor, porque “todos eles têm alojamento assegurado”.

O deputado à Assembleia Legislativa dos Açores, Paulo Estêvão, do PPM, criticou também, em comunicado, a denúncia feita pelos socialistas do Corvo, acusando o PS de fazer oposição “à base de mentiras”.

“O PS/Açores está a realizar uma oposição no Corvo à base de mentiras, aproveitando o facto de não existirem órgãos de comunicação social na ilha que possam comprovar os factos descritos pelo PS”, lamentou o parlamentar monárquico.