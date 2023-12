Governo dos Açores disponível para bonificar tempo de serviço de bombeiros

Mónica Seidi, que presidiu à sessão de abertura do Conselho Regional de Bombeiros, que teve lugar no auditório da Escola Profissional da Praia da Vitória, reiterou que o governo regional “continua a trabalhar para criar melhores condições aos bombeiros voluntários nos Açores, com a adaptação à região do diploma que define o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território nacional, revogando o anterior”.

A secretária regional, que fazia uma alusão ao Estatuto Social do Bombeiro, já entregue na Assembleia Legislativa dos Açores, referiu que “dentro das condicionantes que a região tem para legislar nesta matéria, há efetivamente um bom documento”.

Para além de uma bonificação de tempo de serviço para efeitos de pensão, Mónica Seidi manifestou a disponibilidade para “apoiar um valor, de natureza não salarial, correspondente a 50% da remuneração mínima mensal garantida na região, além dos apoios na obtenção de habilitações literárias, e apoios extraordinários no âmbito da saúde mental e habitação”.

De acordo com a secretária regional, o modelo de financiamento das associações “poderá trazer previsibilidade e mais estabilidade” a estas entidades.

O mesmo, frisou ainda a governante, “requer uma boa articulação com a Associação de Municípios e o Governo Regional, através do Serviço Regional da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores”.