Governo dos Açores disponibiliza aplicações de consulta dos resultados, dos candidatos e dos locais de voto das Eleições Presidenciais

Os resultados vão estar disponíveis nas aplicações móveis Android e iOS “Eleições Açores” e correspondente website, da responsabilidade da Direção Regional da Cooperação com o Poder Local.

Será igualmente disponibilizada a consulta de informações sobre os candidatos, a pesquisa de resultados por zona geográfica e a consulta e comparação de resultados de várias eleições.

As aplicações permitem ainda, na componente móvel, que os cidadãos conheçam o seu local de voto.