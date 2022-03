Governo dos Açores cria instalações de apoio a pescadores na ilha Terceira em 2022

“Penso que durante o próximo ano podemos executar a primeira parte [da obra], que será a execução do telheiro e das casas de aprestos”, adiantou, em declarações aos jornalistas, o titular da pasta das Pescas, Manuel São João, à margem de uma visita ao Porto de São Mateus, no concelho de Angra do Heroísmo.

O objetivo, segundo o secretário regional, é criar condições para a preparação dos aparelhos de anzol na freguesia que tem a "segunda maior comunidade piscatória dos Açores" e onde essa atividade é desenvolvida atualmente na via pública.

“Pretendemos criar um espaço condigno em que exista um telheiro e infraestruturas necessárias ao desempenho da atividade”, frisou.

O executivo açoriano já adquiriu um terreno, a cerca de 1 quilómetro do porto de pescas, com mais de 6.000 metros quadrados, por 200 mil euros.

Segundo Manuel São João, o estudo preliminar do projeto está concluído, mas o Governo Regional está ainda a recolher “contributos” de pescadores e armadores.

“Temos um estudo preliminar, mas isto tem de ser discutido e têm de ser tomadas decisões de acordo com o próprio setor”, vincou.

A prioridade, neste momento, é a criação de um telheiro e de uma casa de aprestos, até por uma questão de “segurança”, já que neste momento esse trabalho é feito na via pública.

O executivo está ainda a “tentar perceber quais as reais necessidades” da comunidade para definir outras valências para a restante área do terreno.

“Como aquele terreno tem uma área considerável, não podemos fazer tudo no próximo ano, temos de fasear e teremos de ver também de acordo com a comunidade piscatória quais são os objetivos e que utilização se vai dar à totalidade do terreno”, avançou o secretário regional.

Em São Mateus, o Governo Regional está também a realizar obras de manutenção no entreposto do porto, que “estava degradado”, e prevê intervir, “a curto prazo”, no “desassoreamento da zona que é afeta à náutica de recreio”.

Também na ilha Terceira, mas no concelho da Praia da Vitória, a secretaria regional do Mar quer encontrar uma solução para a necessidade de reposição “cíclica” de areia nas praias.

Segundo Manuel São João, será criado um grupo de trabalho, que envolverá a Direção Regional dos Assuntos do Mar, a Câmara Municipal da Praia da Vitória e a empresa Portos dos Açores, para encontrar “a melhor solução técnica” para o problema.