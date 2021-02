Governo dos Açores considera "prematuro" autorizar realização de festas no verão

“Entendemos que um anúncio destes é, nesta fase, prematuro. Não sabemos a evolução que a pandemia vai ter. Tendo em conta o que tem ocorrido, a nossa perspetiva, a nossa recomendação, a nossa orientação, ainda antes da própria restrição regulamentar, é de que tudo depende da evolução da pandemia e, em cada momento, tomamos decisões”, disse o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses.

O governante falava, em declarações aos jornalistas, à margem de uma reunião com o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Álamo Meneses, em que o assunto não esteve em discussão.

O município anunciou nas redes sociais que as Sanjoaninas, suspensas em 2020 devido à pandemia de covid-19, seriam retomadas, este ano.

Contudo, em declarações aos jornalistas no final do encontro com o secretário regional da Saúde, o presidente da autarquia admitiu que o formato em que decorrerão está dependente da evolução da situação epidemiológica na ilha Terceira.

“Temos a possibilidade de fazermos um conjunto de eventos que vão desde sem participação do público até uma moderada participação do público. Isso apenas será decidido na altura”, afirmou.

As festas Sanjonaninas, que celebram o São João, são uma das maiores festas dos Açores, decorrendo habitualmente durante 10 dias, com cortejos, espetáculos musicais, tauromaquia, gastronomia, exposições e desporto, entre outras atividades.

Reconhecendo que é “prematuro” falar no formato em que as festas ocorrerão, Álamo Meneses adiantou que está a ser preparada uma organização física e outra digital.

“Há uma versão das festas possíveis, na hipótese, que cada vez parece mais remota, de as coisas correrem melhor”, apontou.

Se tal não for possível, as festas irão realizar-se num formato ‘online’, para evitar grandes aglomerados de pessoas.

“Já estão a ser preparados programas com cerca de uma hora a uma hora e meia por dia sobre a temática do dia, que serão depois difundidos por todos os meios possíveis, no sentido de ocuparmos o espaço mediático correspondente àqueles dias”, revelou Álamo Meneses.

O autarca justificou a organização das festas com a necessidade de manter uma marca conquistada nos últimos anos.

“A marca Sanjoaninas é uma marca que demorou muitos anos e correspondeu a um grande investimento para ser criada. Nós não podemos desaparecer e, de alguma maneira, perdê-la. É preciso mantê-la viva, mantê-la presente e, durante aquele período das Sanjoaninas, ocupar o espaço público da forma que as circunstâncias permitirem”, salientou.

Segundo o secretário regional da Saúde, “só mais perto desse período e, perante o evoluir da pandemia, é que a Autoridade Regional de Saúde e a tutela irão tomar medidas de restrição ou de permissão”.

“Se as coisas evoluírem no sentido daquilo que pretendemos e daquilo que parece poderem estar a evoluir, pode ser que aconteça, mas nesta fase é prematuro haver algum compromisso sobre esta matéria”, apontou.

Clélio Meneses lembrou, no entanto, que o processo de vacinação contra a covid-19 nos Açores só deverá estar concluído “no final do verão, princípio do outono”.

“Vamos avaliar e perceber como é que a pandemia vai evoluindo e perceber em que termos é que vai acontecer. A acontecer terá obviamente que ter um conjunto de restrições e obedecer a um plano de contingência que garanta a segurança e a saúde das pessoas”, adiantou.