Governo dos Açores concede tolerância de ponto na Segunda-Feira de São Carlos

O presidente do Governo dos Açores concedeu a habitual tolerância de ponto na tarde da Segunda-Feira de São Carlos aos funcionários da Administração Pública Regional dos serviços sediados no concelho de Angra do Heroísmo, na Terceira.

O despacho de Vasco Cordeiro, hoje publicado em Jornal Oficial, adianta que a tolerância de ponto concedida na tarde do dia 30 tem em conta, à semelhança dos anos anteriores, a importância da tradicional festa da Segunda-Feira de São Carlos para a população, que se traduz “numa grande adesão e participação nas manifestações que naquela data se realizam”.

Segundo a página da Irmandade do Divino Espírito Santo do lugar de S. Carlos, estas festividades anuais "evidenciam a universalidade do Divino Espírito Santo”, o cumprimento das tradições e a honra da promessa dos antepassados, “em horas de aflição, perante a força indomável da natureza".

A irmandade foi criada na sequência de uma crise vulcânica que ocorreu no interior da ilha, em 1761, e se prolongou por vários meses.

No lugar de S. Carlos, "o povo invocou o Divino Espírito Santo até o fumo se dissipar por completo, tendo este facto sido considerado milagre", o que foi assinalado com "a criação de uma Irmandade do Divino Espírito Santo e realização anual, no último domingo de Setembro, da Festa do Império", explica ainda a Irmandade.