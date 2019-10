Governo dos Açores coloca em consulta pública proposta para definir os circuitos para a utilização de GPL

No documento, o executivo explica que o “GPL é utilizado por muitas famílias açorianas”, pelo que se justifica “definir, em legislação própria, procedimentos de receção e troca de garrafas de GPL utilizadas, garantindo a aplicação dos princípios da economia circular, bem como os da prevenção e gestão de resíduos”.







O Governo dos Açores pretende “combater o abandono das garrafas de GPL”, implementando um sistema em que os “comercializadores grossistas e retalhistas assegurem mecanismos de recolha e reutilização dessas garrafas”, adianta nota de imprensa.







A proposta de diploma estipula que cabe “ao proprietário da garrafa de GPL”, a empresa cuja marca figura nas respetivas garrafas em circulação no mercado regional, “assegurar a sua manutenção periódica, em conformidade com o Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Matérias Perigosas por Estrada (ADR) e demais normativos em vigor, sempre que a mesma regresse à sua posse”.







O Governo Regional dos Açores prevê a “aplicação de uma caução” sobre cada garrafa, devolvida no ato da entrega da mesma no ponto de venda ou abatida em caso de troca direta, de forma a “demover o cliente final de a utilizar para fim distinto daquele a que exclusivamente se destina”.







Esta anteproposta estará em consulta pública ao longo dos próximos 30 dias, no portal do Governo dos Açores, em www.azores.gov.pt.