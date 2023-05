Governo dos Açores avança com concurso para obras na Escola Manuel de Arriaga

De acordo com uma nota de imprensa, a secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, “por intermédio da Direção Regional das Obras Públicas, com atribuições e competências no âmbito de obras públicas na região, desencadeou os procedimentos necessários para a empreitada de reparação da Escola Secundária Manuel de Arriaga, na Horta, ilha do Faial”.

O concurso para a empreitada está orçado em 397.500.00 euros, sendo o prazo de execução da obra, após assinatura do auto de consignação, de 180 dias.

Segundo o executivo, esta intervenção, a par das empreitadas de reabilitação da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, em Angra do Heroísmo, e da Básica Integrada Francisco Ornelas da Câmara, na Praia da Vitória, na ilha Terceira, recentemente lançadas a concurso, num valor que ascende aos 2,3 milhões de euros, “segue as missivas do programa do Governo Regional com vista à melhoria das infraestruturas escolares do arquipélago, promovendo condições e ambientes propícios ao bem estar e consequente sucesso da prática educativa”.