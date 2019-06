Governo dos Açores assina memorando de cooperação para criação da ESA_Lab@Azores na Terceira

O Governo dos Açores, através do Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia, assinou esta sexta-feira, em Lisboa, um memorando de colaboração com a Agência Espacial Europeia (ESA) com o intuito de se estabelecer a plataforma ESA_Lab@Azores nas instalações do AIR CENTRE, na ilha Terceira.

Na ocasião, o diretor regional da Ciência e Tecnologia frisou que o objetivo desta iniciativa passa por “criar um Centro de Observação da Terra, com um conjunto de recursos humanos associados, e promover vínculos institucionais entre universidades, institutos de investigação, empresas tecnológicas e a ESA, seguindo os princípios e a visão da ESA_Lab@”.







Segundo Bruno Pacheco, citado em nota do executivo, a instalação da ESA_Lab@Azores é “uma oportunidade que posiciona a Região numa área emergente do desenvolvimento cientifico e tecnológico no setor espacial, considerado como um dos setores com maior potencial de crescimento a nível europeu”.







O diretor regional referiu ainda que esta medida, no âmbito do AIR Centre, vai permitir “criar uma rede de alcance internacional, colocando os Açores como um dos nós principais dessa rede, potenciando a dinamização de novos serviços e produtos baseados nos dados de observação da Terra, e reforçando, assim, a relevância geoestratégica do arquipélago”.







A ligação à Universidade dos Açores e a outros departamentos do Governo dos Açores, como o Mar, as Pescas, o Ambiente ou a Proteção Civil, entre outros, são algumas das sinergias que serão alavancadas através da ESA_Lab@Azores.







O estabelecimento das atividades e projetos iniciais da ESA_Lab@Azores terá um financiamento de 2,5 milhões de euros.