Governo dos Açores aprova apoio a mais 20 ME de investimento privado em apenas uma semana

"São mais 20 projetos de investimento, em apenas uma semana, que representam quase 20 milhões de euros e que beneficiam de um apoio, através do Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial, de 10 milhões de euros”, afirmou Ricardo Medeiros, que falava à margem da visita a vários projetos executados ou em execução.



Citado em nota do executivo, o diretor regional adiantou que “cerca de 50% do investimento diz respeito a projetos apresentados no âmbito do subsistema Fomento da Base Económica de Exportação, do Competir+”.





Relativamente ao investimento privado, salientou que, em Santa Maria, o Governo dos Açores já apoiou projetos de mais de cinco milhões de euros, considerando que traduz “o empenho do Governo em canalizar todos anos mais verbas para o investimento privado”.





Ricardo Medeiros referiu ainda as novas medidas de incentivo anunciadas pelo Governo dos Açores, dirigidas à inovação, à competitividade das empresas açorianas e ao surgimento de novas empresas na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, e que vão ser implementadas no próximo ano.





Entre as novas medidas está a majoração, no âmbito do Competir+, do incentivo não reembolsável para premiar as empresas que promovam a introdução da designada indústria 4.0, o programa ‘Desafios Startup Açores’, que tem o objetivo de permitir às novas empresas, na área das tecnologias, a prestação de apoio a empresas regionais consolidadas no mercado, ou ainda a medida ‘Exportar Açores’, destinada a incentivar projetos de comercialização e marketing de produtos e serviços das empresas regionais.





No âmbito do mercado de trabalho, destacou o ‘MOVEMPREGO”, que visa, segundo afirmou, "contribuir para a mobilidade interna de recursos humanos, coesão territorial e para o aumento da competitividade das empresas em todas as ilhas”.