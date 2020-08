Governo dos Açores aposta na proximidade e cooperação com empresas regionais em matéria de energia

De acordo com Andreia Carreiro, a atuação direcionada às empresas, bem como à indústria dos Açores, reveste-se de “especial importância” pelo facto de serem responsáveis por uma parcela significativa do consumo final de energia na Região.

Neste seguimento, “temos vindo a estar no terreno para melhor conhecer as reais necessidades e os desafios que enfrentam nesta matéria, no sentido de podermos orientar a nossa ação para auxiliar as empresas regionais, quer por via da capacitação, quer pela disseminação de boas práticas em matéria de energia”.

De entre as diversas iniciativas que têm decorrido neste âmbito, o Governo Regional criou Campanhas de Promoção de Eficiência Energética nos Açores direcionadas às empresas e à indústria, que englobam a realização de ações de sensibilização sobre a eficiência energética, a partir das quais as entidades participantes ficam habilitadas a criar planos de eficiência energética que contemplem as medidas consideradas adequadas e possíveis de implementar nas suas infraestruturas ou instalações.

As três entidades que apresentem os melhores planos de eficiência energética serão as vencedoras de cada uma das campanhas, “terão acompanhamento técnico na implementação do plano e receberão um ponto de carregamento para veículos elétricos, para disponibilização nas suas instalações que poderá ser utilizado pelos colaboradores e clientes, promovendo, por esta via, a mobilidade elétrica - uma das melhores formas de eficiência energética”, referiu Andreia Carreiro.

A Diretora Regional da Energia falava na sessão de abertura da ação de sensibilização online realizada no âmbito da Campanha de Promoção de Eficiência Energética nos Açores – Indústrias, que se seguiu à ação de sensibilização dedicada às empresas, realizada ontem.

De recordar que já decorreu uma primeira Campanha de Eficiência Energética direcionada a empreendimentos turísticos, em resultado da Resolução do Conselho do Governo que institui o “Prémio Eficiência Energética – Açores”.