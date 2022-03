Governo dos Açores anuncia reforço da quota do goraz em 66 toneladas

“Em resultado das diligências efetuadas junto das instâncias comunitárias, o Governo dos Açores recebeu a comunicação de que a quota do goraz para o corrente ano será reforçada em 66 toneladas, o que significa que teremos em 2022 uma quota global de 666 toneladas, ou seja, mais 11% que em 2021”, avança o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) em nota de imprensa.

Para São João, que teve hoje uma reunião com o Sindicato dos Pescadores da Ilha Terceira e com a Associação Terceirense de Armadores, o aumento da quota do goraz é uma “excelente notícia para o setor”.

“Com mais esta conquista, reforçamos que todo o processo terá que ter uma maior corresponsabilização de todos os intervenientes”, afirmou o governante, citado no comunicado.

O secretário regional referiu ainda a “necessidade” de existirem “entendimentos alargados entre Governo, associações representativas do setor e armadores para uma melhor gestão da quota do goraz”.

Manuel São João lembrou que a proposta do Governo Regional para 2022 “assentou numa repartição trimestral das 600 toneladas de quota anual”, com uma “repartição por ilha de acordo com o histórico de capturas”.

Segundo disse, a Federação das Pescas dos Açores “entende que a repartição trimestral deve ser expurgada” porque que existe “maturidade suficiente das associações e dos armadores para a gestão da quota”.

“O Governo continua a entender que a repartição trimestral tenderia a ser mais favorável. Se o setor associativo entender que a solução deve ser outra, estamos aqui para ouvir e decidir”, advogou o governante.

O secretário regional avançou ainda que no primeiro trimestre de 2022 a quota do goraz “esgotou no início deste mês”, justificando com as “condições meteorológicas excecionais que se verificaram”.

A 08 de março, foi anunciado que a pesca do goraz nos mares dos Açores seria interditada a até 31 de março, para “garantir o rendimento de todo o setor ao longo de todo o ano", segundo o Governo Regional.