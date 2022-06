Governo dos Açores admite alargar horários dos centros interpretativos

“Trataremos de fazer uma análise, juntamente com os restantes departamentos do Governo que têm competência nesta matéria, para tentar encontrar soluções que permitam dar resposta a estas preocupações”, referiu o governante, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com a Associação de Turismo Sustentável do Faial, realizada na ilha do Faial.

Alonso Miguel justificou a alteração do horário de funcionamento dos centros interpretativos da região com a “análise estatística” dos visitantes e com a necessidade de racionalizar recursos, mas perante as críticas das associações turísticas e das câmaras do comércio da região, que contestavam o fecho simultâneo daqueles espaços, admite vir a corrigir algumas situações.

Pedro Rosa, presidente da Associação de Turismo Sustentável do Faial, manifestou, por seu turno, a sua satisfação pelo facto de o Governo ter revelado abertura para analisar as reivindicações que vinham sendo feitas relativamente ao horário de funcionamento dos centros interpretativos.

“Tínhamos a informação de que todos os centros de interpretação fechavam nos mesmos dias e que coincidiam também com os dias em que os museus fecham e isso reduzia, de forma brutal, a oferta de espaços de visitação”, recordou o empresário, adiantando que, neste momento, “há abertura” do executivo, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, “para rever essa situação”.

A Associação de Turismo Sustentável do Faial, juntamente com as câmaras do comércio e indústria de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta, a associação comercial e industrial do Pico e as associações de guias de informação turística dos Açores, emitiram um comunicado, em maio, a contestar a redução do horário de funcionamentos dos centros interpretativos dos Açores.

Segundo Pedro Rosa, outra das reivindicações passava por incluir os meses de abril e de outubro na chamada “época alta”, no horário de funcionamento destes centros, para que possam estar abertos durante um período mais longo, para dar resposta à maior procura turística nesses dois meses.

“Nós fomos, de facto, sensíveis a algumas das preocupações e iremos desenvolver os esforços necessários no sentido de, por exemplo, incluir os meses de abril e outubro no período de época alta, garantindo a abertura dos centros de interpretação em todos os dias da semana”, adiantou o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

Os 36 centros interpretativos e de visitação dos Açores são espaços de receção e informação, destinados aos turistas que visitam o arquipélago, mas também aos residentes, divulgando a história e as características das zonas de maior procura turística nas nove ilhas da região.