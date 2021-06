Governo dos Açores abre concurso para contratação de cinco médicos para São Jorge

Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano, o secretário regional de Saúde, Clélio Meneses, assinou hoje um despacho que “autoriza a abertura pela Unidade de Saúde de Ilha de São Jorge, do procedimento concursal para o recrutamento de cinco assistentes da carreira especial médica”.

Na nota é acrescentado que o concurso é dedicado aos profissionais da “área da medicina geral e familiar" e prevê a contratação "em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado”.

A secretaria regional da Saúde salienta que o concurso público visa “colmatar as necessidades de recursos humanos” naquela ilha do grupo central dos Açores.

“A contratação visa colmatar as necessidades de recursos humanos, já que apenas quatro vagas de carreira médica estão ocupadas na ilha, nesta área [medicina familiar], estando prevista a saída de um médico no corrente ano, por aposentação”, lê-se no comunicado.

Para o governo açoriano, a contratação tem em conta o “número de utentes sem médico de família” na ilha, tratando-se de uma medida “imprescindível para assegurar os cuidados médicos primários em São Jorge”.

A contratação de cinco médicos para São Jorge pretende ainda “preencher as necessidades permanentes do serviço” de saúde da ilha, é ainda indicado na nota.

A ilha de São Jorge tem cerca de nove mil habitantes, mas não tem hospital, sendo servida pelos Centros de Saúde dos concelhos das Velhas e da Calheta.