Governo diz que emissão obrigacionista foi "grande sucesso"

As mais lidas

Os Açores foram pela primeira vez ao mercado de dívida, tendo colocado no mercado 223,5 milhões de euros: 163,5 milhões dos quais são referentes a refinanciamentos e os restantes 60 milhões são destinados a financiar projetos de investimento.

A procura surgiu, "essencialmente, de Espanha, França, de países nórdicos, Alemanha, Áustria e também de Portugal", e esta operação, com taxa de juro fixa de 1% a 10 anos, vai permitir ao executivo regional poupar dois milhões de euros por ano.

Sérgio Ávila falava após ter estado na Bolsa de Lisboa na sessão de emissão do empréstimo obrigacionista da Região Autónoma dos Açores nos mercados financeiros internacionais.

O vice-presidente do Governo dos Açores, Sérgio Ávila, definiu hoje como um "grande sucesso" a emissão do empréstimo obrigacionista da região a 10 anos, tendo a procura superado a oferta em 52%.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok