Governo destaca paz social e condições para "normalização gradual"

Assim que o Governo percebeu que não estavam a ser cumpridos os serviços mínimos, referiu o governante, aprovou a requisição civil, "ao fim de 24 horas de greve", chamou as partes e, ao mesmo tempo, os ministérios estiveram a trabalhar para declarar logo a situação de alerta e de crise energética.

"Fomos ouvindo manifestações de incompreensão sobre uma eventual demora de reação, mas o que fizemos foi o que faríamos sempre, como se o pré-aviso tivesse um ano. O que fizemos foi chamar as partes logo após o pré-aviso para que pudéssemos chegar a um acordo em matéria de serviços mínimos. Como não chegaram a acordo, o Governo decretou os serviços mínimos, logo no dia 11, quatro dias antes da greve, que começou quando os serviços mínimos estavam definidos", explicou.

Pedro Nuno Santos sublinhou ainda que "o Governo esteve sempre a trabalhar desde a primeira hora para conseguir o mais depressa possível terminar a greve, respeitando todas as partes".

"Foram três dias difíceis, de incerteza, de alguma insegurança. Este trabalho que estivemos a fazer - parte dele não visto - foi muito importante para que hoje possamos regressar à normalidade. Há um processo de reorganização que demorará algum tempo até que a normalidade esteja reposta, mas vamos começar a sentir desde as primeiras horas que finalmente este período que vivemos há três dias terminou", afirmou.

O ministro destacou ainda a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), que assinou em setembro o acordo coletivo de trabalho atualmente em vigor: "Não esteve aqui presente, mas chegou em setembro a um acordo histórico com a ANTRAM. Não era correto esquecermos a FECTRANS, pois foi esse trabalho iniciado por eles, de conseguir um acordo ao fim de 20 anos, que nos permite hoje dar mais este passo no reconhecimento, na valorização, respeito e dignificação de todos os motoristas de materiais perigosos".

"Os trabalhadores tiveram um comportamento correto e uma importante vitória: fizeram-se ouvir, foram ouvidos e conseguiram que se iniciasse um processo negocial com a ANTRAM que permitirá garantir a dignificação, a valorização do seu trabalho e da profissão de motorista de materiais perigosos", sublinhou Pedro Nuno Santos.

Entretanto, afirmou, estão reunidas “todas as condições para que a normalidade seja reposta”, embora isso não aconteça de forma imediata, tendo em conta a “situação de rutura em vários postos de abastecimento”.

Numa declaração à imprensa, em Lisboa, após o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, Pedro Nuno Santos referiu que a primeira reunião negocial decorrerá no dia 29.

O ministro das Infraestruturas destacou esta quinta-feira a garantia de “paz social” acordada entre os motoristas de matérias perigosas para o processo negocial e referiu que haverá uma “normalização gradual” do abastecimento de combustíveis no país.

