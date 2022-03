A apresentação da revista 100 Maiores Empresas dos Açores, com a revelação do ranking empresarial da Região, é o destaque fotográfico desta edição do jornal, onde se noticia ainda que a Região pediu à República que não exclua empresas dos Açores do apoio ao aumento do salário mínimo, e que os Açores vão ter carta de risco para alterações climáticas.