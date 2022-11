Governo da Madeira promove campanha para gestão eficiente da energia

A campanha “Liga-te! Produz a tua energia” arranca na segunda-feira e alerta para “pequenos gestos quotidianos” que, no final do mês, poderão representar uma “redução substancial de consumos” e, consequentemente, de custos para as famílias – o público-alvo da ação – e para as empresas.

A Secretaria Regional da Economia, entidade responsável pelo projeto, explica em comunicado que uma das medidas mais eficazes é a instalação de sistemas fotovoltaicos, o que poderá resultar em poupança de até 50% no consumo de energia.

Outra recomendação aponta para a regulação das temperaturas dos equipamentos de climatização interior, para o máximo de 19°C no inverno e o mínimo de 25°C no verão.

É ainda sugerido que os sistemas de climatização devem permanecer desligados quando o espaço não está a ser utilizado, e, por outro lado, as portas e janelas devem permanecer fechadas sempre que o sistema de climatização estiver ligado.

“A par destas, sugere-se que seja desligada a iluminação interior sempre que o espaço não esteja em uso e/ou após o horário de trabalho, assim como promover uma maior utilização de luz natural, através dos vãos envidraçados, claraboias ou tubos de luz, reduzindo a iluminação acesa”, refere o comunicado.

Entre outras sugestões, a campanha “Liga-te! Produz a tua energia” defende o recurso a iluminação LED, que permite uma redução de até 80% nos consumos de energia.

“No essencial, esta campanha tem por principal objetivo sensibilizar, através de uma linguagem simples, os consumidores para a necessidade e benefícios da eficiência energética, bem como desencadear mudanças comportamentais, reduzir os desperdícios ou consumos ineficientes de energia e mostrar que pequenas mudanças na rotina diária poderão resultar numa diminuição significativa de consumos e de custos, melhorando, também, a qualidade ambiental”, esclarece a Secretaria da Economia.

O governo madeirense, que em outubro aprovou o Plano Preventivo de Poupança e Racionalização Energética para os anos 2022 – 2024, adverte também para “previsíveis dificuldades de aprovisionamento de gás natural” decorrentes da atual conjuntura mundial, lembrando que este vetor “assume relevância na produção energética regional”.

A campanha “Liga-te! Produz a tua energia”, bem como as medidas apresentadas pela Secretaria Regional de Economia, surgem na sequência de um grupo trabalho formado pela Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT), Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) e a Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira (AREAM).