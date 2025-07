Governo da Madeira concede tolerância de ponto a 31 de julho e 1 de agosto devido ao rali

A decisão foi tomada pelo Conselho do Governo, “sem prejuízo de ficarem assegurados os serviços indispensáveis, no sentido de permitir que, nesta época estival, a população acompanhe com segurança a festa popular que é o Rali da Madeira, contribuindo, também, desta forma, para a dinamização da economia local”, lê-se numa nota enviada às redações.

O executivo liderado por Miguel Albuquerque vai apoiar a prova com 450 mil euros, de acordo com uma decisão tomada também em Conselho de Governo, a 3 de julho.