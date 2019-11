Governo "confiante" quanto à valorização das autonomias regionais

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, manifestou-se esta sexta-feira, em Lisboa, “confiante” em relação à ação do Governo da República face às regiões autónomas, elogiando medidas como a criação do Conselho de Concertação com as Autonomias Regionais.

No âmbito de uma audiência com o primeiro-ministro, António Costa, que decorreu no Palácio de São Bento, em Lisboa, com o propósito de apresentação de cumprimentos pelo início de funções do novo executivo nacional, Vasco Cordeiro (PS) destacou os aspetos “bastante importantes e positivos” que constam do Programa do Governo da República em relação às autonomias regionais, em concreto em relação aos Açores.

Na valorização das autonomias regionais no exercício de funções do Estado, o presidente do executivo regional apoiou a proposta de criação do Conselho de Concertação com as Autonomias Regionais, indicando que esta é “uma matéria também referente à própria reforma da autonomia, na qual a Região Autónoma dos Açores tem estado, através do seu parlamento, bastante empenhada”.

Além desta questão, o presidente do Governo dos Açores realçou o reforço da intervenção e decisão das regiões autónomas em relação às medidas de gestão do mar.

“Estes são aspetos que constam no Programa do Governo e que nos permitem estar confiantes em relação à ação deste Governo da República face às regiões autónomas”, afirmou Vasco Cordeiro, em declarações aos jornalistas.