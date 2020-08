Pico

Governo concede tolerância de ponto para as Festas do Senhor Bom Jesus Milagroso

O presidente do Governo dos Açores concedeu, à semelhança dos anos anteriores, tolerância de ponto no dia 6 de agosto aos trabalhadores da Administração Pública Regional da ilha do Pico, por ocasião das festividades em honra do Senhor Bom Jesus Milagroso.