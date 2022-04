Governo cede igreja da Graça para o Conservatório de Ponta Delgada

A cedência de propriedade está patente num despacho publicado anteontem em Jornal Oficial, com a assinatura do Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Joaquim Bastos e Silva. O Despacho n.º 2281/2021 de 28 de setembro de 2021 determina a afetação ao CRPD do ...