Governo admite reforçar prevenção de suicídios

O Governo Regional pretende reforçar a segurança na prevenção dos casos de suicídio nas pontes da SCUT do Nordeste. Berto Messias, secretário regional Adjunto da Presidência e Assuntos Parlamentares, ouvido na subcomissão de Assuntos Sociais, na sequência da petição pública “Saúde Mental, prevenção do suicídio, colocação de barreiras nas pontes da SCUT do Nordeste”, declarou que o Governo dos Açores vai “promover junto da Euroscut as diligências necessárias para a videovigilância reforçada e equipas móveis em estado de alerta junto às pontes de maior altura das vias rápidas, zonas onde é proibida a circulação de peões”.



O representante do executivo regional indica que “já existem piquetes, mas o Governo irá alertar a empresa para que o seu trabalho seja intensificado”.







