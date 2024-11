Governo açoriano aprova três projetos de interesse regional que criam 256 postos de trabalho

De acordo com as deliberações do Conselho do Governo Regional, que foram apresentadas pelo vice-presidente do executivo, Artur Lima, em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, os projetos são na área da hotelaria, da indústria dos laticínios e tratamento de resíduos sólidos.

Em São Miguel, foi reconhecido como projeto PIR o Ecoparque–Sistema Integrado de Tratamento, Valorização e Destino Final dos Resíduos Sólidos Urbanos da ilha de São Miguel, promovido pela empresa MUSAMI, Operações Municipais do Ambiente, SA.

“O projeto em apreço integra as prioridades de desenvolvimento definidas nos planos de orientação estratégica regionais, nomeadamente as grandes linhas de orientação estratégica do Programa Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores 20+”, adianta o governo açoriano.

Segundo um comunicado do executivo, este projeto de investimento “apresenta um impacto positivo ao nível da produção de bens e serviços e introduz processos produtivos inovadores tanto a nível empresarial quanto regional, bem como, permite a criação de 150 postos de trabalho”.

O Governo dos Açores “teve em consideração a valorização de recursos endógenos que este projeto alavanca, nomeadamente resíduos, que contribui para a redução dos impactos ambientais e o incremento da cadeia de valor do processo produtivo, através da certificação de sistemas de qualidade, ambiente, higiene, segurança e saúde no trabalho, e responsabilidade social”.

Em Ponta Delgada, também na ilha de São Miguel, foi reconhecido como PIR o projeto Solar das Necessidades Hotel, promovido pela empresa Solar das Necessidades Hotel, S.A., que pretende reabilitar o Solar das Necessidades, na freguesia do Livramento, datado do século XVIII, e transformá-lo no "primeiro hotel histórico dos Açores, de cinco estrelas”.

O investimento, que também engloba a construção de novos edifícios complementares, prevê a criação de 85 postos de trabalho.

Em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, o Governo dos Açores reconheceu como projeto PIR a ampliação da unidade fabril de fabrico de queijo da empresa ILAÇOR - Indústria de Laticínios dos Açores.

Segundo o executivo, este projeto de investimento “contribui para o aumento das exportações e para a dinamização e promoção externa dos Açores, visando o aproveitamento dos seus recursos e potencialidades, bem como, permite a interação com entidades do sistema científico e tecnológico", estando prevista a criação de 21 postos de trabalho.

O executivo de coligação dos Açores aprovou ainda a resolução que aprova o plano de exploração dos aeródromos regionais para o ano de 2024 e que ajusta os montantes de investimentos anteriormente autorizados e protocolados, entre o período de 2016 a 2023, tendo em conta a execução e a realidade atual, com um valor global dos investimentos estimado em 2,3 milhões de euros.