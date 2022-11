Gonçalo Silva sagra-se campeão do Mundo de kickboxing em -65 kg

O título foi arrecadado no SKA World Championships de Kickboxing, que decorreu na Turquia, de 31 de outubro a 6 de novembro.



“Chegou ao fim o campeonato do mundo e o sonho foi realizado. Combate a combate fui ultrapassando os desafios e no final subi ao pódio em 1.° lugar”, escreveu o jovem de Ponta Delgada nas redes sociais, considerando ter sido um “privilégio” representar Portugal no campeonato do mundo da modalidade que pratica desde muito cedo.



Gonçalo Silva dedicou a vitória ao pai, Mestre Nilton Silva: “Não poderia estar mais contente por ter dado esta oferta de aniversário ao meu pai, pois sem ele não estaria aqui”, expressou o jovem de 20 anos que representa a seleção nacional em provas internacionais pela quarta vez.