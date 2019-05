Gonçalo Rodrigues confirma candidatura ao título europeu

As mais lidas

Competindo na categoria Ski GP3, Rodrigues dominou do princípio ao fim a prova organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica, assumindo-se como o principal candidato ao título europeu nesta categoria.

Gonçalo Rodrigues, piloto que representa o Clube Náutico de Lagoa, teve um fim de semana em cheio na primeira prova do campeonato da Europa de Aquabike disputada em Entre-os-Rios, em Eja, Penafiel.

Gonçalo Rodrigues teve uma estreia auspiciosa na primeira prova do Campeonato da Europa de Aquabike disputada em Entre-os-Rios, Penafiel

