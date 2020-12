Taça de Portugal

Golo de Júlio Romão coloca Santa Clara nos oitavos de final da Taça de Portugal

O Santa Clara apurou-se este domingo para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, após vencer no terreno do Vitória de Guimarães por 1-0, com um golo de Júlio Romão na primeira parte, em jogo da quarta eliminatória.