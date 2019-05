GNR realiza primeiro curso de prevenção criminal, policiamento comunitário e direitos humanos

As mais lidas

O curso, que vai decorrer na Escola da Guarda, em Queluz, conta com a presença de 30 formandos e é composto por quatro módulo, sendo abordados temas como proteção de menores, tráfico de seres humanos, violência doméstica, prevenção da radicalização, indicadores de maus-tratos, cibersegurança e crimes de ódio, bem como modelos de policiamento de Comunicação e técnicas de comunicação em conflitos.

Segundo a corporação, os 360 militares que atualmente estão dedicados às 87 secções de prevenção criminal e policiamento comunitário desenvolvem a sua atividade diária junto da população mais vulnerável, como é o caso das crianças e jovens, dos idosos e, principalmente, no apoio a vítimas de violência.

A GNR vai realizar, a partir de segunda-feira, o primeiro curso de prevenção criminal, policiamento comunitário e direitos humanos com o objetivo de aperfeiçoar as formas de intervenção dos militares da corporação, indicou este domingo aquela força de segurança.

