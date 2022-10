Globaleda assinala 25 anos com conferência no Nonagon

De acordo com nota de imprensa, a sessão de abertura, terá lugar às 9h30 com a intervenção do presidente do Conselho de Administração da Globaleda, Jorge Macedo. Já a sessão de encerramento, está prevista para as 12 horas, será presidida pelo presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro e contará com a intervenção do presidente do Conselho de Administração da EDA, Nuno Pimentel.





A conferência conta com quatro oradores, nomeadamente Fábio Costa, administrador da Globaleda, que abordará o tema das “Telecomunicações na Governança Inteligente”; Juan Martin, diretor de Engenharia da Radiotrans S.A., que irá apresentar “Soluções DMR” (Digital Mobile Radio); Joaquim Freire, diretor de Negócio de Cloud da SAP Portugal, abordará dos “Benefícios da Cloud” e Miguel Rebelo de Sousa, líder do Mercado de Utilities da AXIANS Portugal, irá apresentar “O Cockpit da Sustentabilidade”.





A Globaleda pretende, com a realização desta conferência, colocar em debate a “capacidade dos sistemas de informação e das telecomunicações, enquanto instrumentos de capacitação das organizações, na otimização dos seus processos, bem como na mitigação de ineficiências, porquanto disponibilizam informação útil e rápida, capaz de agilizar os momentos de tomada de decisão, por parte de governantes, empresários e investidores”.