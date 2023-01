Geotermia vai produzir 53% da energia de São Miguel até 2027

Cultura e Social

A Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas acolhe no próximo sábado, dia 21 de janeiro, pelas 17h, uma conversa sob o título “Atravessar Disciplinas” entre Margarida Andrade (artista) e Bruno Márquez (arquiteto e naturalista), moderada por Rita Serra e Silva (arquiteta e programadora cultural), aberta a todos, no âmbito do programa paralelo da exposição “No futuro também se usavam pincéis” da artista açoriana.