Geógrafo Miguel Bastos Araújo é o vencedor da edição 2018

"O Prémio Pessoa pretende representar uma nova atitude, um novo gesto, no reconhecimento contemporâneo das intervenções culturais e científicas produzidas por portugueses", refere a organização em nota de imprensa.

O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, e este ano, a escolha do júri visou dar "um sinal claro" na área das alterações climáticas, "para alimentar a esperança num futuro sustentável”, segundo o júri.

Miguel Bastos Araújo "é hoje internacionalmente reconhecido como uma das personalidades científicas mais criativas e influentes em biogeografia, macroecologia e modelação ecológica", disse, na cerimónia, Francisco Pinto Balsemão, sobre o investigador do Museu Nacional de Ciências Naturais, de Madrid, e docente na Universidade de Copenhaga.

"Numa altura em que, no plano político, económico e cultural, a nível global, se erguem tantas vozes e forças poderosas, criando obstáculos ao contributo das ciências para o estudo e a busca de soluções para os problemas fundamentais da sobrevivência humana, nomeadamente no que respeita à crise do ambiente e das alterações climáticas, a atribuição do Prémio Pessoa 2018 a Miguel Bastos Araújo constitui um sinal claro de que o conhecimento, a ciência com consciência e as políticas públicas nela inspiradas, são indispensáveis para alimentar a esperança num futuro sustentável", diz a ata do júri.

O júri foi ainda constituído por Emílio Rui Vilar (vice-presidente), Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Maria de Sousa, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques.

Miguel Bastos Araújo, nascido em 1969, licenciou-se em Geografia, na Universidade Nova de Lisboa, em 1994, obteve o mestrado em Conservação na University College London, em 1996, tendo-se doutorado em Geografia na mesma universidade, em 2000.

"O seu trabalho tem particular repercussão nas áreas da biodiversidade e das alterações climáticas globais", vincou Pinto Balsemão, no discurso, em Seteais.

Nesse cruzamento temático "tão importante para o mundo contemporâneo, o seu trabalho tem contribuído para reforçar as bases científicas da política de ambiente, em particular desenvolvendo mecanismos de gestão e de redução da incerteza, no sentido de permitir uma melhor proteção da biodiversidade no quadro de mudanças profundas introduzido pelas alterações climáticas em curso", sublinhou o presidente do júri.

Para além da autoria de uma vasta bibliografia científica de mais de 200 títulos, que se encontram entre as publicações mais citadas na literatura académica, Miguel Bastos Araújo "tem-se distinguido também pelo contributo para a formação de novos investigadores e para o desenvolvimento de projetos científicos de grande relevo".

O júri destacou ainda, "pelo seu caráter exemplar, o facto de ter sido criada sob a sua direção na Universidade de Évora uma Cátedra de Biodiversidade Rui Nabeiro, um caso raro de mecenato científico em Portugal".

Miguel Bastos Araújo tem visto o seu mérito científico reconhecido através de importantes prémios internacionais, obtidos nos últimos cinco anos, entre eles, o Ebbe Nielsen Prize (2013), O Wolfson Research Merit Award (2014), o King James I Award (2016) e o Ernst Haeckel Prize (2019).

O Prémio Pessoa é concedido anualmente à pessoa de nacionalidade portuguesa que durante esse período e na sequência de uma atividade anterior tiver sido protagonista de uma intervenção particularmente relevante e inovadora na vida artística, literária ou científica do país.