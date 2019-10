Gaudêncio demite-se da liderança do PSD/Açores

O anúncio de Alexandre Gaudêncio de que se vai demitir e pedir eleições diretas antecipadas porque pretende uma clarificação interna do partido é o assunto de destaque do Açoriano Oriental.

Nesta edição, destaque ainda para a escolha de Ricardo Serrão Santos para ministro do Mar no novo governo liderado por António Costa.

O leitor poderá ainda ficar informado sobre a vacinação contra a gripe e as vacinas gratuitas disponíveis nas unidades de saúde da Região, assim como sobre o movimento que a Universidade dos Açores lidera para incluir na Carta dos Direitos Humanos o Direito à Felicidade.

As críticas de Artur Lima à deputada que deixou a bancada do CDS-PP no parlamento açoriano também têm chamada na primeira página, onde o Desporto noticia a conquista de duas medalhas na Austrália da terceirense Ana Filipe, na modalidade de atletismo adaptado.