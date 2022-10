Gastronomia da Macaronésia no II Encontro de Chefs na ilha Terceira

O segundo Encontro de Chefs tem a colaboração da Câmara de Comércio e junta chefs da Macaronésia. João Leonardo, mentor do projeto, garante que Angra do Heroísmo foi uma sugestão do chef natural da ilha Terceira, Gastão Reis

Em que consiste está iniciativa "Encontro de Chefs"?

Pretendemos criar um conceito gastronómico em ambientes ao ar livre, com chefs a criar pratos da sua origem e com ingredientes locais pelos lugares onde passamos. Tudo confecionado no fogo dos equipamentos Time for Grill onde conseguimos juntar o contemporâneo das criações gastronómicas com o fogo ancestral que utilizamos nos equipamentos.

A ideia também passa pelo convívio, pela partilha e pela troca de experiências gastronómicas dos chefs. Fazemos questão também de convidar as escolas profissionais e de turismo a participar e proporcionar estas experiências aos jovens que vão iniciar a carreira nesta área.

O resultado é uma experiência gastronómica única.

Pretendemos com isto criar rotas de gastronomia por onde passamos, repetindo nos anos seguintes o evento.

Porque a ilha Terceira e o Forte do Negrito em particular?

Queremos fazer eventos pelo país todo, os Açores não podiam faltar pelo seu encanto, pelas suas gentes e pela diversidade e qualidade da matéria-prima que temos à disposição para criar pratos.

A Terceira surge à conversa com o amigo Gastão Reis, um homem que vive e respira gastronomia e viu o potencial do Encontro de Chefs e quis chamá-lo para a Terceira antes de outros locais. Surgiu o contacto com o Nuno Batista da CCAH que também gostou do projeto e decidimos avançar.

O Forte do Negrito surge porque além de nos preocupamos com a qualidade da equipa, com a comida também nos preocupamos com o ambiente em si. Procuramos locais onde favoreça o ambiente do pôr do sol.

Como foi o processo de seleção dos chefs presentes?

O desenvolvimento da ideia foi: Açores, Macaronésia e continente. Incluir todos para diversificar. A partir daí foi escolher pela qualidade e profissionalismo que ofereciam. Conseguimos reunir um cartaz de chefs fortíssimo.

Como se prevê que seja a participação do público neste encontro?

Vai ser o primeiro ano e para ser sincero não tenho a certeza. Vamos fazer o evento a acreditar nas experiências únicas e na qualidade que temos para oferecer. Vamos estar preparados para 400/500 pessoas por dia.

Que chefs vão estar presentes no encontro em Angra do Heroísmo?

Temos o Gastão Reis e o Chef Paulo Lourenço a representar a Terceira e os Açores, o "grande" Chef Júlio Pereira a representar a Madeira, a Chef Creusa Diaz a representar as Canárias, o Chef Lamine Medina a representar Cabo Verde, do Continente temos o Chef João Simões que foi o primeiro português campeão do mundo de cozinha, o Chef Celso Padeiro chef executivo do Grande Real Santa Eulália, com várias medalhas ganhas e ainda está na seleção olímpica de cozinha, o Chef Hélder Freire de Mafra, o Chef Nuno Mota que vai confecionar comida vegetariana e vegana e o Chef André Rodrigues de Faro.

Qual a programação para os dias 20 e 21 de outubro no Negrito?

Na tarde do dia 21 vamos realizar um seminário com os temas gastronomia sustentável, rotas de gastronomia, rotas vinho e o perfil do novo turista. Vamos ter entre 50 a 60 convidados das respetivas áreas. Às 18 horas abrimos ao público com boa comida, bons vinhos dos Açores (o nosso vinho Avô Nini) e boa música.

Os produtos dos Açores serão escolhas destes chefs?

Com exceção do Chef Lamine, que vai fazer uma cachupa e um caldo de peixe, todos os outros chefs só vão utilizar matéria-prima original dos Açores. Carne, peixe, laticínios, legumes e frutas, tudo dos Açores. As criações de cada chef não posso revelar.

Que tipos de demonstrações vamos poder presenciar?

Os equipamentos Time for Grill que vamos utilizar só em si cativam. Posso dizer que vamos surpreender os presentes.