Gasolina mais barata em Espanha que nas restantes potências europeias, apesar do preço recorde

Segundo escreve hoje agência Efe, num contexto marcado pela crise energética, que está a elevar o preço dos combustíveis para níveis excecionalmente altos em todo o continente europeu, tanto a gasolina, como o gasóleo são mais baratos em Espanha do que na média dos 27 parceiros europeus.

De acordo com os dados divulgados esta semana no Boletim do Petróleo da União Europeia (UE), a gasolina é atualmente vendida em Espanha a um preço recorde de 1,538 euros por litro, enquanto o gasóleo é vendido a 1,422 euros, o quinto preço mais elevado desde que existem registos.

Com estes valores, o preço da gasolina em Espanha está 8,5% abaixo da média da UE, que esta semana se situa nos 1,680 euros, sendo também 11,9% inferior ao preço médio dos 19 países que compõem a zona euro (1,745 euros).

Assim, Espanha é o 13.º país europeu com a gasolina mais barata, bem abaixo dos valores pagos em Itália (1,796 euros), Alemanha (1,772 euros), França (1,746 euros) ou Holanda, que, com uma média de 2,01 euros, é o país europeu que atualmente tem a gasolina mais cara.

Outros países do sul da Europa, como Portugal ou a Grécia, têm também preço mais alto: 1,758 euros no caso português e 1,824 euros no país helénico, que tem o quarto valor mais alto de toda a Europa.

Para além da Holanda, os países nórdicos são os que registam os valores mais elevados para este combustível, liderados pela Finlândia (1,888 euros), Dinamarca (1,857 euros) e Suécia (1,801 euros).

Por outro lado, para encontrar a gasolina mais barata da Europa, é preciso ir ao leste do continente, onde a Bulgária (1,240 euros), a Polónia (1,282 euros) e a Roménia (1,319 euros) praticam os preços mais baratos.

Já no caso do gasóleo, Espanha encontra-se numa situação ainda mais favorável do que a dos restantes vizinhos europeus, já que tem o oitavo preço mais baixo de todo o continente: O gasóleo em Espanha tem um preço 9,3% inferior à média dos 27 parceiros europeus (1,567 euros), e 11,5% inferior ao preço médio da zona euro (1,606 euros).

Comparado com as grandes potências europeias, o gasóleo em Espanha é também substancialmente mais barato que o da Holanda (1,716 euros), França (1,670 euros), Itália (1,667 euros) e Alemanha (1,644 euros).

À semelhança do que acontece com a gasolina, Portugal e Grécia apresentam preços superiores aos registados em Espanha (1,621 e 1,566 euros, respetivamente).

A Suécia e a Finlândia são os países que têm o gasóleo mais caro da UE (2,035 e 1,811 euros, respetivamente), enquanto Malta, com um preço de 1,210 euros, e a Bulgária (1,267 euros), oferecem os valores mais baixos.

A principal diferença entre os preços dos combustíveis registados em cada país europeu corresponde à carga fiscal, que, no caso da Espanha, geralmente representa 50% do preço final pago pelo consumidor, abaixo da grande maioria dos países vizinhos.

De acordo com a Associação Espanhola de Operadores de Produtos Petrolíferos (AOP), citada pela Efe, em termos gerais, o preço da gasolina e do gasóleo baseia-se em três fatores: o custo da matéria-prima (30-35%), custos e margens de distribuição (15%) e impostos (50-55%).

Assim, no caso da gasolina, a taxa do imposto (IVA e Imposto Especial sobre Hidrocarbonetos) é ligeiramente superior à do gasóleo, circunstância que é compensada pelo menor custo da matéria-prima.

Relativamente ao custo do petróleo bruto, o preço do petróleo Brent, referência na Europa, que fechou na sexta-feira acima dos 91 dólares, em níveis não vistos desde 2014, está a levar os preços dos combustíveis para valores historicamente elevados.

De acordo com especialistas, o preço do petróleo pode continuar a subir à medida que a procura continua a aumentar e as restrições à mobilidade são gradualmente levantadas, situação que colidiria frontalmente com a atual baixa oferta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e dos seus principais parceiros.