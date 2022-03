Futuro treinador do Santa vai ter “conhecimento” da I Liga

“O perfil está mais do que traçado e digo sem problema nenhum qual é o perfil: tem de ser alguém que tenha conhecimento desta I Liga. Vai ser alguém que tem conhecimento desta I Liga e que tenha conhecimento da realidade do Santa Clara”, afirmou.

O diretor desportivo falava em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, um dia após o clube ter comunicado a saída de Nuno Campos do comando técnico da equipa.

“Há muitos treinadores com essa capacidade, mas tem de ser alguém que tenha já um conhecimento do nosso campeonato, experiência no nosso campeonato e conhecimento daquilo que é o Santa Clara”, acrescentou o responsável pelo futebol dos açorianos.

Emanuel Simões, que assumiu a ‘pasta’ de diretor desportivo em novembro, realçou, contudo, que não foram feitos contactos com nenhum técnico.

“Neste momento, não há nenhum treinador escolhido. Posso-lhe dizer que não há nenhum contacto por parte dos responsáveis do Santa Clara”, afirmou.

O diretor desportivo, que também foi treinador de futebol, salientou que o novo técnico vai ter “tempo de trabalhar” devido à paragem do Natal, uma vez que a equipa vai ser liderada pelo interino Tiago Sousa no encontro de sexta-feira frente ao Vitória de Guimarães.

“Decidimos que o 'timing' não era esta semana. Foi desde o início nossa ideia de que o novo treinador não viria esta semana. Há uma paragem na semana que vem, por causa do Natal, quem vier vai ter tempo de trabalhar”, assinalou.

Simões criticou ainda as notícias “grosseiras, falsas e mal-intencionadas”, que procuram destabilizar o plantel açoriano.

Aquele responsável disse também que desde a entrada em funções da administração liderada por Ismail Uzun, em agosto, que têm sido várias as “surpresas pela negativa”, como “bónus que ficaram por pagar” e “contratos que em nada defendem os interesses” da formação insular.

“Por muitos obstáculos, por muitas pedras que coloquem no nosso percurso, não nos conseguirão fazer desviar do nosso caminho. Caminho esse que trará resultados e que levará com certeza o Santa Clara para os lugares pretendidos”, destacou.

Emanuel Simões foi treinador da AD Oliveirense quando o presidente da SAD do Santa Clara, Ismael Uzun, liderava o clube de Santa Maria de Oliveira.