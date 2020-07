Furnas Boutique Hotel reabre a partir de 1 de agosto

Manuel Goes, diretor geral do Furnas Boutique Hotel, afirma, citado em nota, que “esta reabertura vem na sequência da evolução positiva da pandemia na região, que nos dá a confiança necessária para voltar a receber hóspedes, com as condições de segurança e higiene necessárias para assegurar umas férias confortáveis para os nossos hóspedes. Neste regresso à operação, quisemos dar condições particularmente especiais aos insulares e emigrantes dos Açores e da Madeira, que tanto anseiam poder regressar às suas ilhas. Os Açores, em particular, são um destino único e inigualável, com uma oferta fantástica no que toca a atividades, e cremos que o regresso às ilhas poderá passar por uma paragem por São Miguel".

Na reabertura do hotel, está assegurada a implementação das novas medidas de higiene e segurança que a DHM desenvolveu para todas as suas unidades, entre as quais, testes semanais a todos os colaboradores para despiste de infeção por Covid-19, instalação de tapete sanitário, para limpeza de solas de sapato, à entrada do hotel, os quartos terão um período de 24 horas entre ocupações, limitação de capacidade de lugares no restaurante e necessidade de reserva antecipada, adaptação do buffet para pequeno-almoço, com serviço efetuado pelos colaboradores dos hotéis e/ou servido à la carte (consoante ocupação), abolição da taxa de room service em determinados períodos, dando oportunidade dos hóspedes de usufruírem das refeições nos seus quartos (mediante horário disponível e reserva antecipada).





Campanha “Outlet Insulares” e "Mais Açores, Por Menos"



Entretanto, o Furnas Boutique Hotel, leva a cabo a campanha “Outlet Insulares” que é válida para reservas e estadias até 31 de dezembro de 2020, com cancelamento e remarcação gratuitos até 24 horas antes da data de check-in. Em caso de cancelamento tardio ou não comparência, o hotel cobrará a totalidade do valor da reserva.



Já A campanha “Mais Açores, Por Menos” é válida para reservas efetuadas até 30 de setembro de 2020 e para estadias com datas entre 1 de agosto de 2020 e 30 de setembro de 2020. Pagamento antecipado de 30% do valor total da reserva e cancelamento gratuito até sete dias antes da data de check-in. Após esse período, o reembolso do pagamento antecipado de 30% não será efetuado.