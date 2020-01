Fundopesca acionado para todas as ilhas dos Açores

Na ocasião, Luís Rodrigues, diretor regional das Pescas adiantou, em nota do executivo, que cada beneficiário vai receber o valor correspondente à metade do salário mínimo regional por 15 dias interpolados de quebra de rendimento, tendo sido analisado o período entre 15 de novembro e 31 de dezembro.





Segundo Luís Rodrigues, verificou-se “um decréscimo de 35% do valor realizado em lota, quando comparado com os últimos três anos no mesmo período de tempo”.





O diretor regional frisou que este fundo de compensação salarial “é acionado sempre que se verifiquem os critérios” definidos para esse efeito, lembrando que, “diariamente, são analisados os valores de descargas em lota”.





“Há critérios claros e transparentes para que o dinheiro, maioritariamente público, seja utilizado em benefício dos pescadores”, disse.





Luís Rodrigues referiu que “ainda é preciso recolher dados das seguradoras, da Segurança Social e da Lotaçor”, mas admitiu que “nos próximos 15 dias estaremos em condições para efetuar o pagamento”.





Saliente-se que beneficiam do Fundopesca cerca de 800 pescadores de todas as embarcações que descontam para este fundo.