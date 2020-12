Fundação Pauleta entrega 25 cabazes de Natal

Este ano, devido ao atual contexto da pandemia, os cabazes não foram entregues nas instalações da Fundação, mas sim em casa das famílias, seguindo as medidas de proteção individual e distanciamento social, refere nota.

Desta forma, a Fundação Pauleta, em conjunto com o clube e Escola de Futebol, entregaram 25 cabazes com bens alimentares por famílias carenciadas da ilha de São Miguel.

A nota refere, ainda, que esta iniciativa da Fundação Pauleta, que contou com a parceria da Melo Abreu, Quintal dos Açores, Liberty Seguros e, com o apoio da INSCO – INSULAR de Hipermercados SA, visa apoiar algumas famílias, proporcionando-lhes uma ceia de Natal com os bens típicos da época.