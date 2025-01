Fundação italiana estima mais de 30.000 mortos no Mediterrâneo desde 2014

Desde o início do ano, pelo menos 1.452 migrantes perderam a vida no Mar Mediterrâneo ou estão desaparecidos, sublinhou a Fondazione ISMU ETS, apoiada em dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Até ao final deste ano, a fundação italiana projeta que o número de mortos será um pouco inferior a 2.000.

Na última década, segundo a ISMU ETS, o número de menores mortos ou desaparecidos no Mediterrâneo poderá ser “superior a seis mil”.

De acordo com a fundação, o acidente mais trágico de todos os tempos ocorreu a 18 de abril de 2015, a cem quilómetros ao norte da Líbia, com pelo menos 1.022 mortos ou desaparecidos e apenas 28 sobreviventes.

O naufrágio mais grave de 2024 ocorreu a 17 de junho nas águas italianas do Mar Jónico, perto da Calábria, com 66 mortos e desaparecidos, incluindo 27 menores, de longe o segundo maior número de menores mortos num único naufrágio.

Em relação aos menores, de acordo com dados do projeto Migrantes Desaparecidos, da OIM, entre 2014 e 2023 um total de pelo menos 1.214 menores morreram ou desapareceram no Mediterrâneo. O número total de vítimas passou de menos de 1% em 2014 para mais de 5% tanto no ano passado quanto neste ano (com um total, até agora, de 74 crianças mortas ou desaparecidas).

No entanto, aponta a ISMU, esses são dados parciais, uma vez que a idade real dos mortos ou desaparecidos nem sempre - ou mesmo raramente - é relatada.

De acordo com o ACNUR, de 2023 até o momento, 24% dos migrantes desembarcados eram menores de idade, com uma incidência muito maior do que teriam entre as vítimas.

Estes dados foram apresentados quando se assinala proximamente o Dia da Memória e Receção, em homenagem às 368 vítimas - incluindo 83 mulheres e nove crianças - do trágico naufrágio ao largo da costa de Lampedusa, em 03 de outubro de 2013.