"Funcionária escolar confessa desvio de 352 mil euros" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a funcionária da Secundária das Laranjeiras assumiu o desvio de 352 mil euros das contas da escola ao longo de oito anos e disse ainda estar à espera de cumprir uma pena de prisão.

"Aventuras de Pinóquio sobem ao palco do Teatro" é o título da manchete fotográfica. "Chuva transforma passadeiras em 'armadilhas'", "Sustentabilidade passa a ser critério para apoio a eventos", "Grupo de irmãs romeiras do Lagedo pela primeira vez na estrada" e "Alunos de cinco países fazem de conta que são comissários europeus" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.