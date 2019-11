Funchal investe 100 mil euros na demolição de bairro social construído com amianto

"É uma empreitada de 100 mil euros, que está na fase final, e que se espera ficar concluída até ao fim do ano", disse o presidente da autarquia, Miguel Gouveia, após a reunião do executivo camarário, liderado pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!).

A obra implica a demolição de 27 casas construídas com amianto, uma substância nociva para a saúde, e ocorre depois de os moradores terem sido reinstalados em dois novos complexos habitacionais - Viveiros e Quinta Falcão - construídos de raiz ao abrigo do programa Amianto Zero.

"Estamos a proceder ao desmantelamento do bairro, com as placas de amianto a serem acomodadas de acordo com a legislação europeia e enviadas para o continente para poderem ser tratadas do ponto de vista ambiental, um processo que não é possível realizar na Madeira", esclareceu Miguel Gouveia.

O autarca indicou, por outro lado, que o espaço será posteriormente alvo de um projeto de requalificação urbana, com vista à construção de um novo bairro de habitação social.