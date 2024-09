Fritz elimina Zverev e encontra Tiafoe nas meias-finais

A jornada abriu com o duelo entre o germânico, número quatro mundial e vice-campeão do último ‘major’ da época em 2021, e o jogador da casa (12.º no ranking ATP), que levou a melhor em quatro ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (7-2), 3-6, 6-4 e 7-6 (7-3), ao fim de três horas e 26 minutos no Arthur Ashe Stadium.

Depois de perder quatro vezes em quartos de final de torneios do Grand Slam, Taylor Fritz assegurou a estreia nas meias-finais do Open dos Estados Unidos, após bater pela segunda vez consecutiva Zverev, que havia cedido nos oitavos de final de Wimbledon.

“É fantástico. Olhei tantas vezes para os quartos de final nos últimos dois anos e hoje senti-me diferente. Senti mesmo que era hora de dar o salto em frente e é justo que esteja a ser aqui, neste ‘court’, em frente deste público”, comentou na entrevista em ‘court’.

No encontro de acesso à final, Taylor Fritz, de 26 anos, terá como adversário o também norte-americano Frances Tiafoe, que beneficiou da desistência do búlgaro Grigor Dimitrov (nono do circuito), quando liderava pelos parciais de 6-3, 6-7 (5-7), 6-3 e 4-1, para regressar às meias-finais em Flushing Meadows, depois da derrota há dois anos em cinco ‘sets’ frente ao espanhol Carlos Alcaraz.

“Obviamente que não era assim que queria passar, mas estou obviamente contente por ter passado. Outra meia-final aqui. Incrível”, sublinhou o 20.º colocado no ranking mundial, após a retirada de Dimitrov, lesionado numa perna, ao fim de três horas e quatro minutos em ‘court’.

Graças ao apuramento de Fritz e Tiafoe para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, pela primeira vez um tenista norte-americano marcará presença numa final de um torneio do Grand Slam, desde Wimbledon de 2009, quando Roger Federer bateu Andy Roddick, também o último a jogar uma final em Nova Iorque, em 2006.

No confronto direto, Fritz lidera (6-1), tendo vencido os últimos seis encontros com Tiafoe, recentemente consagrado vice-campeão do ATP Masters 1.000 de Cincinnati.

Na competição feminina, a norte-americana Emma Navarro, 12.ª do mundo, eliminou a espanhola Paula Badosa, que chegou a liderar o segundo ‘set’ por 5-1, ao cabo de uma hora e 12 minutos, com os parciais de 6-2 e 7-5.

Assegurada a estreia nas meias-finais de um torneio do Grand Slam, Emma Navarro, sexta jogadora nos últimos 40 anos a atingir tal fase da prova sem nunca antes ter vencido um encontro no ‘major’ norte-americano, vai medir forças com a bielorrussa Aryna Sabalenka.

A número dois do mundo dominou completamente a chinesa Zheng Qinwen (sétima do circuito), campeã olímpica, por 6-1 e 6-2, garantindo o regresso às meias-finais pelo quarto ano consecutivo, nona vez em torneios do Grand Slam. Vice-campeã há um ano em Nova Iorque, Sabalenka vai lutar pela quarta final consecutiva em ‘majors’ de piso rápido.