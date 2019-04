Frente Comum diz que manifestação nacional de 10 de maio "vai ter grande adesão"

As mais lidas

Os problemas na Administração Pública e os salários da função pública são as principais motivações que levaram a Frente Comum a agendar esta manifestação nacional, pois garante que “as situações e os problemas da Administração Pública têm-se agravado”.

A Frente Comum defende também que a tabela remuneratória única “tem de ser alterada, para todos os trabalhadores” e exige “a rápida” regulamentação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco, nomeadamente para os trabalhadores da recolha de resíduos locais e da Saúde.

A dirigente da Frente Comum explicou ainda aos jornalistas que “há cabimentação orçamental para negociar” este aumento de salários, mas garantiu que “não basta haver reunião” com as estruturas sindicais, pois o que a Frente Comum quer é que se discuta a proposta reivindicativa comum.

“Não é aceitável um aumento dos salários para os trabalhadores com base na inflação”, advertiu a sindicalista, realçando que a subida dos salários tem de ser feita atendendo ao “aumento do custo de vida e à perda de poder de compra”.

“Depois de termos realizado uma das maiores greves de sempre da Administração Pública com os mesmos objetivos, o Governo continua sem responder às propostas dos sindicatos”, sublinhou Ana Avoila.

Os problemas “continuam a ser os mesmos, agravados com a posição da secretária de Estado da Administração [e do Emprego Público], desde o último plenário que fizemos, onde entregámos mais de 39 mil assinaturas a exigir os aumentos dos salários”, disse a dirigente sindical.

