Frank Malachi atua no Núcleo de Santo André

Natural de São Miguel, mas a residir no Reino Unido há cerca de uma década, Frank Malachi é um artista que foca o seu trabalho na intersecção das artes audiovisuais e a performance.

Após tirar o curso de Realização Plástica do Espetáculo na Escola Artística António Arroio, em 2020, inicia as gravações do primeiro LP intitulado “They: Dog”. Frank Malachi vem agora apresentar o seu álbum no Núcleo Da Igreja e Convento de Santo André, onde decorreram as gravações do seu primeiro LP e do documentário “Where Water Goes Life Will Follow”, projeto-filme realizado por Mia Michelino que incide sobre o processo e a metodologia de gravação do disco bem como ideias entre a identidade, idiossincrasia e açorianidade.