Francisco Gaspar é o candidato do PSD à Câmara da Povoação nos Açores

O nome do funcionário dos registos e do notariado como candidato ao município da Povoação já foi aprovado pela comissão política concelhia do PSD/Açores.

Francisco Gaspar de 53 anos, foi presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, entre 2002 e 2017.

O povoacense faz parte da mesa da Assembleia Concelhia da Povoação do PSD e é membro eleito da Comissão Política de Ilha de São Miguel dos sociais-democratas açorianos.

Segundo fonte do PSD/Açores, Francisco Gaspar é uma “personalidade integra e com provas dadas na sua vida cívica”, que “se dispõe a sair da sua zona de conforto para dar o seu contributo e relançar o município da Povoação”.

“Neste tão difícil e desafiante contexto em que vivemos, o PSD está confiante que, em articulação com todos os agentes de desenvolvimento concelhio e com o poder regional, é possível ir mais longe na dinamização e qualificação do investimento [na Povoação]”, assinalou a fonte partidária à Lusa.

Segundo as estimativas do Serviço Regional de Estatística, o concelho da Povoação, em São Miguel, tem cerca de 5.940 habitantes, ao longo de 110,30 quilómetros quadrados.

O concelho é composto por seis freguesias: Água Retorta, Faial da Terra, Furnas, Nossa Senhora dos Remédios, Povoação e Ribeira Quente.

O atual presidente da Câmara da Povoação, o socialista Pedro Melo, será novamente candidato, sendo que nas últimas eleições alcançou 76,91% (quatro mandatos), contra 15,98% do PSD (um mandato).

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.