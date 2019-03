Francisco César substitui André Bradford na liderança da bancada do PS/Açores

O deputado do PS/Açores Francisco César é o novo presidente do grupo parlamentar do partido na Assembleia Legislativa Regional, substituindo no cargo André Bradford, nome indicado pelos socialistas açorianos para a lista às europeias de maio.

De acordo com nota enviada à imprensa pelo PS/Açores, Francisco César obteve 96% dos votos na eleição da bancada e na direção da mesma foram ainda eleitos para vice-presidentes os deputados José San-Bento, Isabel Quinto e José Ávila.

Francisco César tem 40 anos, é licenciado em Economia e, desde 2008, que é eleito pelas listas do PS/Açores para exercer as funções de deputado na Assembleia Legislativa da região, tendo desempenhado, entre outras, funções de vice-presidente do grupo parlamentar, de relator e presidente da comissão Permanente de Economia e de presidente da comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho.

"O grupo parlamentar do PS/Açores reforçará o seu empenho em todas as nossas nove ilhas, em sintonia com as necessidades dos açorianos, procurando, com eles, as melhores respostas para os desafios que o presente e o futuro colocam à região, e trabalhando para continuar a merecer a confiança que em nós os açorianos depositaram", diz Francisco César, citado na nota do PS/Açores.

André Bradford, até aqui líder da bancada parlamentar, segue em 5.º lugar na lista do PS às eleições europeias, lugar tido por elegível.