Francisco Agatão quer manter ADN do Rabo de Peixe

O novo treinador do Rabo de Peixe, Francisco Agatão, pretende potenciar o ADN do clube para conseguir, domingo a domingo, somar o maior número de vitórias nos jogos em que a equipa dos pescadores intervier.



“Um Rabo de Peixe à imagem daquilo que tem sido. Não podemos nem devemos retirar aquilo que é o ADN e a característica principal desta equipa, deste clube. É um ADN muito positivo, é um clube único, diferente, e queremos marcar também essa diferença naquilo que será a qualidade do jogo que a equipa vai apresentar a cada domingo”, referiu o técnico em declarações ao Açoriano Oriental antes do primeiro treino da equipa no Campo Prof. Aurélio Couto Botelho, na freguesia da Maia.



Os trabalhos arrancaram com 19 dos 23 jogadores já assegurados para a equipa técnica que em 2021/2022 é liderada por Francisco Agatão.



O técnico alentejano, que cumpre a terceira experiência em clubes de São Miguel, não esconde porém que vai incutir, na equipa, “um cariz próprio”, mas assegura que o “ADN muito característico do Rabo de Peixe vai ser mantido”.



O plantel ainda está a ser composto e, ainda no decorrer desta semana, o grupo vai receber mais três jogadores: um extremo e dois pontas de lança. Mais para a frente, e caso haja mesmo necessidade, a posição de lateral esquerdo poderá também ser reforçada.



Para já, o grupo que Francisco Agatão dispõe dá-lhe “excelentes garantias”.



Embora sem conhecer o enquadramento competitivo onde o clube vai ser inserido no Campeonato de Portugal e os adversários que terá pela frente, o técnico de 60 anos garante que o Rabo de Peixe vai, todas as semanas, lutar “pelo objetivo principal que é a vitória”, salientando que para ultrapassar os opositores “temos de trabalhar bastante”.